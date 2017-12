Europa League Preview: Who Could go through after Tonight's games !

Only 8 places remain up for grabs in the UEFA Europa League round of 32! Arsenal are already into the round of 32 after the last draw and Everton are undoubtly out !

The other teams qualified are Villarreal, Dynamo Kyiv, Partizan, Braga, AC Milan, Atalanta, Lyon, FCSB, Viktoria Plzeň, Arsenal, Salzburg, Östersund, Lazio, Nice, Zenit and Real Sociedad.

The teams that are definitely out : Maccabi Tel-Aviv, Skënderbeu, Young Boys, Hoffenheim, Rijeka, Apollon Limassol, Everton, Zlín, Lugano, Hapoel Beer-Sheva, Hertha Berlin, Zulte Waregem, Vitesse, Rosenborg, Vardar.

Teams that could qualify tonight: Slavia Praha, Astana, Ludogorets, İstanbul Başakşehir, AEK Athens, Austria Wien, Sheriff, Lokomotiv Moskva, København, Crvena zvezda, Köln, BATE, Marseille, Konyaspor, Vitória SC, Athletic Club, Zorya Luhansk

The Standing of the Groups

Group A

Slavia Praha (8 points)

Astana (7)

Villarreal (11)

Maccabi Tel-Aviv (1)

Group B

Dynamo Kyiv (10)

Partizan (8)

Young Boys (3)

Skënderbeu (5)

Group C

Hoffenhaim (4)

Ludogorets (8)

İstanbul Başakşehir (5)

Braga (10)

Group D

Rijeka (4)

AC Milan (11)

Austria Wien (4)

AEK Athens (7)

Group E

Apollon (3)

Everton (1)

Atalanta (11)

Lyon (11)

Group F

Zlín (2)

Lokomotiv Moskva (8)

København (6)

Sheriff (9)

Group G

FCSB (10)

Lugano (6)

Hapoel Beer-Sheva (4)

Viktoria Plzeň (9)

Group H

Arsenal (10)

BATE Borisov (5)

Crvena zvezda (6)

Köln (6)

Group I

Vitória SC (4)

Konyaspor (5)

Marseille (7)

Salzburg (11)

Group J

Zorya Luhansk (6)

Athletic Club (8)

Hertha Berlin (4)

Östersund (10)

Group K

Zulte Waregem (4)

Lazio (13)

Vitesse (2)

Nice (9)

Group L

Real Sociedad (12)

Zenit (13)

Vardar (0)

Rosenborg (4)